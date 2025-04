A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI ROVATO. CONFERMATE LE CHIUSURE STAZIONE DI BRESCIA OVEST

Roma, 14 aprile 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Rovato, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 14, alle 5:00 di martedì 15 aprile.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, previste nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, con orario 23:00-5:00, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Ospitaletto;

verso Brescia: Brescia Centro.