A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CAVENAGO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA STAZIONE DI TREZZO

Roma, 16 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Cavenago, in entrata e in uscita, che era prevista dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 aprile.

In tale orario e sulla stessa A4, rimane confermata, come da programma, la chiusura della stazione di Trezzo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Cavenago;

in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Capriate.