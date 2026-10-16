A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD
A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD
Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia è stata annullata la chiusura, per chi proviene da Torino, del Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di stasera, venerdì 16, alle 5:00 di sabato 17 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.