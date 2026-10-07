A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TREZZO
A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TREZZO
Roma, 7 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Trezzo, in entrambe le direzioni, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.