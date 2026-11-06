A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A8. A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO ANNULLATA CHIUSURE NOTTURNA ENTRATA SVINCOLO DI CASCINA MERLATA
A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A8. A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO ANNULLATA CHIUSURE NOTTURNA ENTRATA SVINCOLO DI CASCINA MERLATA
Roma, 6 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sono state annullate le seguenti chiusure notturne, previste dalle 22:00 di questa sera, venerdì 6, alle 6:00 di sabato 7 novembre:
-annullata la chiusura, sulla A4 A4 Milano-Brescia, del Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese;
-annullata la chiusura, sulla A8 Milano-Varese, dell’entrata di Cascina Merlata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.