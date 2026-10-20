A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA STAZIONE DI CAVENAGO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI DALMINE
A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA STAZIONE DI CAVENAGO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI DALMINE
Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Cavenago, prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre.
Rimane confermate, come da programma, sulla stessa A4, la chiusura della stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, dalle 21:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 ottobre, per lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.