A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI TREZZO

Roma, 6 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.