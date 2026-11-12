A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI ROVATO

Roma, 12 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 12, alle 5:00 di venerdì 13 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.