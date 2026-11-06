A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E AREA DI SERVIZIO BRIANZA NORD
A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E AREA DI SERVIZIO BRIANZA NORD
Roma, 6 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure di seguito indicate, previste dalle 22:00 di questa sera, venerdì 6, alle 6:00 di sabato 7 novembre:
-annullata la chiusura del Ramo immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano;
-annullata la chiusura dell’area di servizio “Brianza nord”, situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.