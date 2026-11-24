A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CORMANO E TRATTO CORMANO-MONZA
A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CORMANO E TRATTO CORMANO-MONZA
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stato annullato il provvedimento di uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, che era previsto dalle 22:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 novembre.
Rimangono confermati, come da programma, gli altri provvedimenti sulla A4, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, di seguito indicati:
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Cormano in entrata, in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Torino: Milano viale Certosa;
in entrata verso Brescia: Monza;
in uscita per chi proviene da Brescia: Monza o Sesto San Giovanni.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Cormano in entrata, in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Torino: Milano viale Certosa;
in entrata verso Brescia: Monza;
in uscita per chi proviene da Brescia: Sesto San Giovanni e raggiungere Cormano in viabilità ordinaria.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27
-chi percorre la A4, da Brescia verso Torino, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Sesto San Giovanni. Dopo la deviazione obbligatoria a Sesto San Giovanni, rientrare dallo stesso svincolo in direzione Torino.
DALLE 23:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABATO 28 NOVEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.
Si precisa che gli svincoli di Cormano e di Sesto San Giovanni saranno contestualmente chiusi in entrata in entrambe le direzioni.
Inoltre, sarà chiusa l’uscita di Cormano, per chi proviene da Brescia.
L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 22:00-6:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 in direzione Meda, la A52 Tangenziale nord verso Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza;
per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;
per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Torino: Milano viale Certosa;
per la chiusura dell’uscita di Cormano, per chi proviene da Brescia: Sesto San Giovanni.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.