A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CAPRIATE
Roma, 12 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Capriate, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 12, alle 5:00 di venerdì 13 novembre.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in uscita per chi proviene da Brescia, dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 novembre.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.