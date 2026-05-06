A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MONZA VERSO BRESCIA

Roma, 6 maggio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 6, alle 5:00 di giovedì 7 maggio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni, in entrambe le direzioni.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, nei seguenti giorni e orari, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza:

-dalle 23:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio;

-dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 maggio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza.

Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia:

verso Torino/Milano città: Cormano;

verso Brescia: Monza.