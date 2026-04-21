A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI AGRATE E CAVENAGO
A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI AGRATE E CAVENAGO
Roma, 21 aprile 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure delle stazioni di Agrate e di Cavenago, previste dalle 21:00 di questa sera martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 aprile.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura della stazione di Agrate, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago.