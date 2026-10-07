A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONZA-SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONZA-SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 7 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Torino, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, di seguito indicate:
-dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre;
-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Rho, la SS36 in direzione Milano e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni.
In ulteriore alternativa, restando sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Rho/A50 Tangenziale ovest, immettersi sulla SP35 Milano-Meda verso Milano e rientrare in A4 allo svincolo di Cormano, in direzione Torino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.