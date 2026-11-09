A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GRUMELLO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI ROVATO
A4 MILANO-BRESCIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GRUMELLO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI ROVATO
Roma, 9 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Grumello, prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 9, alle 5:00 di martedì 10 novembre.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A4, di seguito indicate:
-dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Seriate;
in entrata verso Brescia: Ponte Oglio;
in uscita per chi proviene da Milano: Seriate e Ponte Oglio;
-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiusa la stazione Rovato, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Palazzolo;
in entrata verso Brescia: Ospitaletto;
in uscita per chi proviene da Brescia: Ospitaletto o Palazzolo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.