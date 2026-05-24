A4 MILANO-BRESCIA: PER GARA CICLISTICA CHIUSA PER ALCUNE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PONTE OGLIO

Roma, 24 maggio 2026 – In occasione della diciassettesima tappa dell’edizione 109 del Giro d’Italia “Cassano d’Adda-Andalo”, che si svolgerà mercoledì 27 maggio, sulla A4 Milano-Brescia, sarà necessario chiudere la stazione di Ponte Oglio, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia, dalle 10:00 alle 14:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti.

In alternativa si consiglia di uscire a Palazzolo o a Grumello.