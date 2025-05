A4 MILANO-BRESCIA: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA SERIATE E BERGAMO IN DIREZIONE MILANO

Roma, 7 maggio 2025 – Alle 10:20 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Seriate e Bergamo in direzione Milano, è stato risolto l’incidente, avvenuto in precedenza all’altezza del km 175,9, nel quale era rimasto coinvolto un mezzo pesante che si era ribaltato disperdendo il carico in carreggiata.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registra 1 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Grumello e Seriate in direzione Milano.

Non si registrano turbative in direzione Brescia.