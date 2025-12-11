A4 MILANO-BRESCIA: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA DALMINE E IL BIVIO CON LA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO IN DIREZIONE MILANO
Roma, 11 Dicembre 2025 – Alle ore 08:00 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Dalmine e il bivio con la A58 TEEM Tangenziale Est Esterna di Milano, in direzione Milano, è stato risolto un incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 149.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti verso Milano.