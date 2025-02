A4 MILANO-BRESCIA: GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO DALLE 10:00 ALLE 13:00 CHIUSA LA STAZIONE DI DALMINE

Roma, 3 febbraio 2025 – In occasione di una cerimonia commemorativa che si svolgerà giovedì 6 febbraio in corrispondenza del piazzale della stazione autostradale di Dalmine, sarà necessario chiudere la suddetta stazione, sulla A4 Milano-Brescia, dalle 10:00 alle 13:00, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo, al km 172+500 o di Capriate, al km 160+700.