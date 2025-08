A4 MILANO-BRESCIA: FINE LAVORI CAVALCAVIA FERROVIARIO TRA MILANO EST E SESTO SAN GIOVANNI

Dalle ore 6:00 di venerdì 8 agosto piena percorribilità del tratto

Roma, 6 agosto 2025 – Tornerà pienamente percorribile, dalle 6:00 di venerdì 8 agosto, il cavalcavia ferroviario situato al km 137+050 della A4 Milano-Brescia, tra Milano est e Sesto San Giovanni, con contestuale totale riapertura dello svincolo di Sesto San Giovanni, al termine degli interventi di rigenerazione conclusi in linea con i tempi previsti.

Le attività di rimozione dell’area di cantiere verranno effettuate in fascia oraria notturna dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 agosto, con l’adozione dei seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza, verso Brescia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord in direzione Bologna e rientrare in A4 alla stazione di Monza;

-sarà chiuso il tratto Monza-Cormano, verso Torino, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Lambro nord”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e la SP35 in direzione Milano e rientrare in A4 allo svincolo di Cormano.