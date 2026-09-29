A4 MILANO-BRESCIA: FINE CODE PER RIPRISTINO INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA MILANO EST E L’ALLACCIAMENTO A4/A58 IN DIREZIONE BRESCIA

Roma, 29 settembre 2026 – Alle ore 10 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Milano est e l’allacciamento A4/A58, verso Brescia, sono terminate le code per il ripristino di un incidente, ora risolto e precedentemente avvenuto all’altezza del km 146.5 dove ora il traffico transita su tutte le corsie disponibili, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.