A4 MILANO-BRESCIA: FINE CODA PER VEICOLO IN AVARIA RIMOSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A58 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E SESTO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE TORINO
A4 MILANO-BRESCIA: FINE CODA PER VEICOLO IN AVARIA RIMOSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A58 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E SESTO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE TORINO
Roma, 5 maggio 2026 – Alle ore 10:00 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano e Sesto San Giovanni, verso Torino, sono terminate le code precedentemente causate da un autobus in avaria, ora rimosso, all’altezza del km 137+300.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione Torino.