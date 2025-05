A4 MILANO-BRESCIA: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA AGRATE E CORMANO IN DIREZIONE TORINO

Roma, 22 maggio 2025 – Alle ore 8:30 circa, sulla A4 Milano-Brescia nel tratto compreso tra Agrate e Cormano in direzione Torino, sono terminate le code precedentemente causate da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 136.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registra traffico intenso in direzione Torino.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.