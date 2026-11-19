A4 MILANO-BRESCIA: FINE CODA INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CORMANO E L’ALLACCIAMENTO CON LA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO IN DIREZIONE BRESCIA

Roma, 19 novembre 2026 – Alle ore 17:15 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento con la A52 Tangenziale Nord di Milano verso Brescia, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 137.0, che aveva visto il coinvolgimento di due autovetture e quattro mezzi pesanti.

Attualmente in corrispondenza del tratto precedentemente interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Brescia.