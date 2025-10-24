A4 MILANO-BRESCIA E ALLACCIAMENTO A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO/A4: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia e sul Ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord di Milano/A4, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 28 OTTOBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia sud”, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest, verso Brescia.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 30 OTTOBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa l’area di servizio “Brembo sud”, situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 31 OTTOBRE

Sul ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord di Milano/A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa, per chi proviene da Rho e dalla A51 Tangenziale est/Bologna, l’immissione sulla A4, verso Brescia. In alternativa, si consiglia:

per chi proviene da Rho, anticipare l’uscita sulla A52 allo svincolo di Monza Sant’Alessandro, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marconi, viale delle Industrie, viale Stucchi, SP13 verso Agrate, SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 alla stazione di Agrate;

per chi proviene dalla A51 Tangenziale est/Bologna, proseguire sulla A51 verso Usmate e immettersi sulla A4 verso Brescia; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A52 verso Rho, uscire allo svincolo di Monza Sant’Alessandro, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marconi, viale delle Industrie, viale Stucchi, SP13 in direzione Agrate, SP121 verso Caponago ed entrare in A4 alla stazione di Agrate.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 31 OTTOBRE ALLE 5:00 DI SABATO 1 NOVEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate e percorrere la viabilità ordinaria, per poi entrare in A58 a Pessano con Bornago; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia, uscire a Cavenago, al km 150+100 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi in A58 TEEM;

-sarà chiusa l’area di servizio “Brembo sud”, situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia.