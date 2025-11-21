A4 MILANO-BRESCIA E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di posa cavi, nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 novembre, con orario 22:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A4 Torino-Trieste immette sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), per chi proviene da Torino ed è diretto verso Viale Certosa.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Pero, seguire le indicazioni per Pero/Molino Dorino/Cimitero Maggiore, percorrere via Stephenson, via Musatti, via Gentile e immettersi sul Raccordo Viale Certosa, verso Milano.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Cormano e raggiungere Milano città percorrendo viale Rubicone e viale Fermi.

-sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese immette sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), per chi proviene da Varese ed è diretto verso Milano Viale Certosa.

Di conseguenza, chi proviene da Varese dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A4 verso Venezia e potrà uscire a Cormano, per poi raggiungere Milano città percorrendo viale Rubicone e viale Fermi.

-sarà chiuso il Ramo che dalla A4 Torino-Trieste immette sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), per chi proviene da Venezia/Brescia ed è diretto verso Milano Viale Certosa.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Cormano e raggiungere Milano città percorrendo viale Rubicone e viale Fermi.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero, seguire le indicazioni per Pero/Molino Dorino/Cimitero Maggiore, percorrere via Stephenson, via Musatti, via Gentile e immettersi sul Raccordo Viale Certosa verso Milano.