A4 MILANO-BRESCIA: DEVIZIONE OBBLIGATORIA SULLA A8 MILANO-VARESE E CHIUSURA IMMISSIONE SUL RACCORDO VIALE CERTOSA (R20)
A4 MILANO-BRESCIA: DEVIZIONE OBBLIGATORIA SULLA A8 MILANO-VARESE E CHIUSURA IMMISSIONE SUL RACCORDO VIALE CERTOSA (R20)
Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
chi percorre la A4, da Brescia verso Torino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, verso Varese. Dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo Fiera, immettersi sul Raccordo Fiera Milano verso Rho, proseguire sulla A50 Tangenziale ovest, verso Bologna ed entrare in A4 per riprendere il proprio itinerario verso Torino;
-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sul Raccordo Viale Certosa (R20) verso Milano Viale Certosa.
In alternativa, immettersi in A8 verso Varese, uscire dal nodo Fiera Milano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano; in ulteriore alternativa, uscire in A4 allo svincolo di Cormano.