A4 MILANO-BRESCIA: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA A8 MILANO-VARESE VERSO VARESE
A4 MILANO-BRESCIA: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA A8 MILANO-VARESE VERSO VARESE
Roma, 25 ottobre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Fiorenza”, chi percorre la A4 Milano-Brescia, da Brescia verso Milano/Torino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 21:00-5:00;
-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo Fiera, proseguire sul Raccordo Fiera di Milano, in direzione Rho e sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, fino all’allacciamento con la A4 verso Torino; in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo Fiera, rientrare in A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Cascina Merlata, per poi immettersi in A4 allo svincolo di Pero, direzione Torino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.