A4 MILANO-BRESCIA: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SUL RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA E SULLA A8 MILANO-VARESE
Roma, 17 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-chi proviene da Torino ed è diretto verso Brescia, verrà deviato obbligatoriamente sul Raccordo Milano viale Certosa.
Dopo la deviazione obbligatoria in direzione dello svincolo di Milano viale Certosa, in direzione di Milano città, potrà rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Brescia;
-chi proviene da Brescia ed è diretto verso Torino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire dal nodo Fiera Milano in direzione Rho/A50 Tangenziale ovest di Milano e rientrare dallo stesso nodo Fiera Milano, in direzione Milano, seguendo le indicazioni per Cascina Merlata e A4/Torino.
In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire dal nodo Fiera Milano in direzione Rho/A50 Tangenziale ovest e proseguire sul Raccordo Fiera, in direzione Rho, seguendo le indicazioni per A4/Torino.