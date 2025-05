A4 MILANO-BRESCIA: CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA GRUMELLO E BERGAMO IN DIREZIONE MILANO

Roma, 7 maggio 2025 – Alle 8:45 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Grumello e Bergamo in direzione Milano, si registrano 10 km di coda in prossimità dell’incidente avvenuto all’altezza del km 175,9 nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato e ha disperso il carico in carreggiata, consistente in barre di ferro.

Si registrano inoltre code per i curiosi in direzione opposta, verso Brescia, nel tratto compreso tra Bergamo e Seriate.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, impegnato nelle operazioni di recupero del materiale disperso nell’incidente.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico verso Milano transita su una corsia.

In alternativa, chi viaggia in direzione Milano può uscire a Grumello e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A4 a Bergamo.