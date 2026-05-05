A4 MILANO-BRESCIA: CODA PER VEICOLO IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A58 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E SESTO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE TORINO
A4 MILANO-BRESCIA: CODA PER VEICOLO IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A58 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E SESTO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE TORINO
Roma, 5 maggio 2026 – Alle ore 9:00 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano e Sesto San Giovanni, verso Torino, si registrano 8 km di coda a causa di un autobus fermo in avaria all’altezza del km 137+300, in corrispondenza del quale il traffico transita su due corsie.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti che da Brescia sono diretti verso Torino si consiglia di prendere la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano seguendo le indicazioni per Torino e rientrare in A4 all’altezza di Sesto San Giovanni.