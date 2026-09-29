A4 MILANO-BRESCIA: CODA PER RIPRISTINO INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA MILANO EST E L’ALLACCIAMENTO A4/A58 IN DIREZIONE BRESCIA

Roma, 29 settembre 2026 – Alle ore 8:15 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Milano est e l’allacciamento A4/A58, verso Brescia, si registrano 7 km di coda per il ripristino di un incidente, precedentemente avvenuto all’altezza del km 146.5 dove ora il traffico transita su tre corsie, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti che da Milano sono diretti verso Brescia si consiglia di utilizzare la Tangenziale est, uscire a Carugate, percorrere la SP 121 e la SP 13, entrare sulla A58 a Pessano con Bornago per poi immettersi sulla A4 Milano-Brescia verso Brescia.