A4 MILANO-BRESCIA: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA PERO E SESTO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE BRESCIA

Roma, 28 maggio 2025 – Alle ore 12:15 circa, sulla Autostrada A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Pero e Sesto San Giovanni, in direzione Brescia, si registrano 11 km di coda a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 136,5, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e una autovettura.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico è temporaneamente bloccato in prossimità dell’incidente. Gli utenti in coda sono obbligatoriamente deviati in uscita a Sesto San Giovanni e in rientro presso la stessa Stazione di Sesto San Giovanni, in direzione Brescia.

Agli utenti provenienti da Torino e diretti a Brescia, si consiglia di percorrere la A50 Tangenziale Ovest in direzione Varese e immettersi sull’R37 Raccordo Fiera Milano, in direzione Monza.

Agli utenti provenienti dalla Autostrada A8 Milano-Varese e diretti a Brescia, si consiglia di uscire allo svincolo di Fiera Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale Nord di Milano e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni.