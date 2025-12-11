A4 MILANO-BRESCIA: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA DALMINE E IL BIVIO CON LA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO IN DIREZIONE MILANO

Roma, 11 Dicembre 2025 – Alle ore 07:00 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Dalmine e il bivio con la A58 TEEM Tangenziale Est Esterna di Milano, in direzione Milano, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 149.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su due corsie.

Agli utenti che da Brescia sono diretti a Milano si consiglia di percorrere la A35 BRE-BE-MI e successivamente prendere la A58 TEEM con rientro in A4.