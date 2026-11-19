A4 MILANO-BRESCIA: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CORMANO E L’ALLACCIAMENTO CON LA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO IN DIREZIONE BRESCIA

Roma, 19 novembre 2026 – Alle ore 14:45 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento con la A52 Tangenziale Nord di Milano , verso Brescia, si registrano 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 137.0, che ha visto il coinvolgimento di due autovetture e quattro mezzi pesanti.

Attualmente in corrispondenza dell’evento, il traffico transita su una corsia in direzione Brescia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in viaggio provenienti da Varese e Milano e diretti verso Brescia, si consiglia di uscire al Bivio Fiera Milano sulla A8 Milano-Varese, percorrere la A52 tangenziale nord e rientrare in autostrada A4 alla stazione di Monza.