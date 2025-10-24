A4 MILANO-BRESCIA: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA BERGAMO E TREZZO VERSO MILANO

Roma, 24 ottobre 2025 – Alle ore 18:30 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Bergamo e Trezzo verso Milano, all’altezza del km 160, si registrano 8 km di coda a causa di un incidente.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia e attualmente il traffico transita su due corsie verso Milano.

Agli utenti provenienti da Brescia e diretti verso Milano si consiglia di uscire a Bergamo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Trezzo verso Milano.