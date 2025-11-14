A4 MILANO-BRESCIA: CIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: CIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle cinque notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano o alla stazione di Agrate, rispettivamente al km 129+900 e al km 145+900 della stessa A4, o allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Italia sulla A52 Tangenziale nord di Milano.