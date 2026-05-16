A4 MILANO-BRESCIA: CIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE

Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Capriate, secondo il seguente programma:

-nelle due notti di martedì 19 e mercoledì 20 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’entrata, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare a Dalmine.

Si precisa che tale categoria di veicoli non potrà utilizzare l’entrata di Trezzo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte sul fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate;

in entrata verso Brescia: Dalmine;

-nelle due notti di giovedì 21 e venerdì 22 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’entrata, in entrambe le direzioni e l’uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare a Dalmine.

Si precisa che tale categoria di veicoli non potrà utilizzare l’entrata di Trezzo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte sul fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate;

in entrata verso Brescia: Dalmine;

in uscita per chi proviene da Milano: Trezzo o Dalmine.