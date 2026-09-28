A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A35 BREBEMI

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre e di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A35 BreBeMi, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Milano.

In alternativa, uscire a Brescia ovest e, dopo la rotatoria, seguire le indicazioni per A35 BreBeMi/Lago d’Iseo, percorrere la SP11 Tangenziale sud, il Raccordo A35-Tangenziale sud verso Travagliato/Ospitaletto e A35 Brebemi in direzione di Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.