A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE PER ALCUNE ORE NOTTURNE IMMISSIONE SU VIALE MARCONI E SULLA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 23:00 di lunedì 21 alle 1:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione su viale Marconi, verso Monza Sant’Alessandro.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A52 Tangenziale nord verso Rho e uscire allo svincolo di Monza Centro;

-dalle 1:00 alle 3:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Rho.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’immissione su viale Marconi, percorrere via Monza Santo, via Aquileia, via Borgazzi e immettersi in A52 Tangenziale nord in direzione Rho.

In ulteriore alternativa, uscire in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco e quindi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho;

per i veicoli pesanti, in considerazione del divieto di transito su via Monte Santo e via Aquileia, dopo l’immissione su viale Marconi, uscire a Monza Centro/San Rocco e immettersi nuovamente su viale Marconi in direzione Sesto, percorrere viale Italia, il cavalcavia Vulcano, viale Valtellina, via Borgazzi e immettersi in A52 Tangenziale nord verso Rho.

In ulteriore alternativa, uscire in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco e quindi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.