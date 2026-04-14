A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITE STAZIONI DI SERIATE E OSPITALETTO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITE STAZIONI DI SERIATE E OSPITALETTO
Roma, 14 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 aprile, saranno chiuse le stazioni di Seriate e di Ospitaletto, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per la chiusura uscita Seriate: Grumello;
per la chiusura uscita Ospitaletto: Brescia ovest.