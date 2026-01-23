A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino, nei seguenti giorni e orari:
-nelle tre notti di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, con orario 21:00-5:00;
-dalle 23:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 gennaio;
-nelle due notti di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, con orario 22:00-5:00.
In alternativa si consiglia di uscire dallo svincolo di Cormano o alla stazione di Agrate, sulla stessa A4, o allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.