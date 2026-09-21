A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 26 settembre;
-nelle due notti di venerdì 25 e sabato 26 settembre, con orario 22:00-6:00.
In alternativa, uscire a Cormano o ad Agrate, sulla stessa A4, o a Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.