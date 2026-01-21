A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 21 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio;
-dalle 23:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 gennaio.
In alternativa si consiglia di uscire a Cormano o ad Agrate, sulla stessa A4, o allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.