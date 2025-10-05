A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI E TRATTO MONZA-CORMANO VERSO TORINO

Roma, 5 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 5:00 DI GIOVED’ 9 OTTOBRE

-per consentire lavori di posa cavi, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata verso Torino.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cormano.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 9 E VENERDI’ 10 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Cormano, verso Torino.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso Torino di Monza e di Sesto San Giovanni (si ricorda che lo svincolo di Sesto San Giovanni è chiuso in entrata verso Brescia, in modalità permanente, per consentire attività di ripristino dell’impalcato del viadotto di svincolo, danneggiato a seguito di un incidente; la riapertura è prevista entro il mese di marzo 2026).

Inoltre, per chi proviene dalla A52 Tangenziale nord, da Bologna, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 verso Torino e chiusa anche, sempre verso Torino, l’entrata di Monza Sant’Alessandro.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi è diretto verso Varese/Milano centro, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e proseguire verso Varese sulla A8 Milano-Varese o in direzione di Milano attraverso il nodo Fiera Milano.

Chi, invece, è diretto verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e la SP35 Milano-Meda verso Milano, per poi entrare in A4, verso Torino, allo svincolo di Cormano.