A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI CORMANO

Roma, 8 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto di svincolo, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 novembre;

-dalle 21:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 novembre.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni o di Milano Viale Certosa.