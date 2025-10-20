A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONI DI MONZA E CAVENAGO
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire ad Agrate o a Sesto San Giovanni;
-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire a Trezzo o ad Agrate, sulla stessa A4, o alla stazione di Pessano con Bornago sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.