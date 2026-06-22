A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI MONZA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI MONZA
Roma, 22 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione ponte “sul fiume Lambro”, nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia:
dalle 21:00 alle 22:00 di lunedì 22 giugno, uscire alla stazione di Agrate, al km 145+900;
dalle 22:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 giugno, uscire alla stazione di Cavenago, al km 150+100, in considerazione della contestuale chiusura di Agrate, per consentire lavori di posa cavi.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Milano e uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni;
dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 giugno, anticipare l’uscita alla stazione di Agrate, al km 145+900, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni.