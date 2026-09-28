A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CAPRIATE
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.