A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BERGAMO

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Dalmine o proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Seriate.